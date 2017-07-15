Жертвой хакерской атаки стал Роберт Отто, занимающий должность главы подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным газеты, в сеть попали письма именно из его личного почтового адреса, через который он вел переписку с коллегами по работе. Сообщается, что в основном в письмах обсуждаются статьи российских изданий, среди которых «Ведомости», РБК, «Коммерсант», «Эхо Москвы», «Новая газета», Meduza. В сообщениях присутствуют ссылки на записи, оставленные российскими политическими и общественными деятелями в социальных сетях, в частности Алексеем Кудриным, Алексеем Венедиктовым, Маргаритой Симоньян.

Также среди обсуждаемых тем: вероятность досрочных выборов в России, перспективы протестов дальнобойщиков, приватизация «Башнефти», потенциал ОНФ. Издание отмечает, что специалист по российской внутренней политике часто обсуждал кадровые перестановки в российских госструктурах и влиятельность соответствующих госдеятелей. Президента РФ Владимира Путина Отто и его коллеги называли просто «Пу».

Ранее стало известно, что хакеры выложили в сеть частную электронную переписку сотрудника разведки США, работающего по России.