Сотрудники российского Бюро Интерпола доставили из Малайзии в Россию мужчину, обвиняемого в кредитном мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, молодой человек 1986 года рождения получил кредиты в нескольких банках по поддельным паспортам, после чего покинул территорию страны.

«Представители компетентных органов Малайзии передали сотрудникам российского Бюро Интерпола уроженца Чувашской Республики Исаева Артема, 1986 года рождения, обвиняемого в мошенничестве», - сообщила Волк.

По данным следствия Исаев с 2012 года по 2013 год получал кредиты по поддельным документам в банках Чувашской Республики. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а молодой человек объявлен в международный розыск.

Сегодня обвиняемого доставили в Москву.