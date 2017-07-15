В Татарстане пост президента республики сохранится до 2020 года, до истечения срока полномочий действующего главы Рустама Минниханова. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свой высокопоставленный источник.

Уточняется, что в обращении Госсовета Татарстана к президенту РФ от 12 июля депутаты просили «поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица» республики, так как договор о разграничении полномочий между Москвой и Казанью доказывает «жизненность российского федерализма».

В этом же обращении депутаты предложили при решении вопроса о новом наименовании для главы республики рассматривать предложения специальной комиссии, которую и предлагается создать в связи с проблемами при реализации норм конституции Татарстана, которые возникнут по истечении срока Минниханова.

Подчеркивается, что «комиссию нужно создать в связи с истечением договора, а вопрос о его продлении никак не затрагивается». Собеседник «Коммерсанта» отметил необходимость обсуждения этих вопросов на переговорах.

Газета «Коммерсант» уточняет, что от должности президента в республике должны были отказаться с 1 января 2016 года.