Минобороны РФ сообщило в субботу об окончании весеннего призыва 2017 года. По его итогам служить в российскую армию отправилось 142 тыс. новобранцев.

В оборонном ведомстве отмечают, что в эту призывную кампанию предоставлялась отсрочка гражданам, обучающимся в образовательных организациях среднего профессионального образования на весь период обучения — соответствующие изменения в законодательство вступили в силу 1 января 2017 года.

Каждый пятый призывник имел высшее образование и имел выбор: год службы по призыву или два года по контракту.

Самым талантливым призывникам предлагалось пройти службу в научных ротах. В эту кампанию в такие роты было направлено 356 молодых людей. Также 199 человек направили в спортивные роты.

В Минобороны также отметили снижение количества уклонистов. В ходе призыва количество неявившихся в военкомат по повесткам не превысило 0,2% от общего числа призывников.