Московский «Спартак» в дополнительное время обыграл столичный «Локомотив» и завоевал Суперкубок России по футболу.

Встреча проходила в пятницу на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

В основное время матча зрители так и не увидели забитых мячей. Команды показали упорную борьбу, и все 90 минут игры завершились со счетом 0:0. Определить обладателя Суперкубка удалось в дополнительное время. Действующие чемпионы России решили судьбу встречи на 113-й минуте дополнительного тайма. Мяч на свой счет записал Куинси Промес. Также в составе «Спартака» отличился Луис Адриано (101-я минута). «Локомотив» ответил голом Мануэла Фернандеша на 116-й минуте.

Суперкубок России красно-белые выигрывают впервые в своей истории, в то время как «Локомотив» уже трижды выигрывал трофей.