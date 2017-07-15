Московский метрополитен опроверг информацию о закрытии участка Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Фили» с 15–16 июля из-за ремонтных работ.

«Информация о закрытии участка Московского метро между станциями «Киевская» и «Фили» не соответствует действительности. Движение поездов на линии будет осуществляться в соответствии с графиком», — говорится в сообщении столичной подземки.

При этом отмечается, что стартовали работы по реконструкции наземного участка «голубой» линии и ремонт продолжается в вестибюлях станций «Фили», «Кунцевская» и «Филёвский парк», «Пионерская» и «Багратионовская».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о прекращении движения с 15 по 16 июля на некоторых участках Филевской линии и запуске автобусов для перевозки пассажиров.