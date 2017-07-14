В генпрокуратуре России опровергли информацию о причастности ведомства к организации встречи российского адвоката Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим.

«Мне не хотелось бы комментировать ложную информацию. Генпрокуратура не обменивается данными с частными лицами в США. Такие контакты возможны только в рамках международных договоров и на основе официального запроса компетентных органов», — цитирует RT начальника главного управления международно-правового сотрудничества генпрокуратуры РФ Дениса Груниса.

По его словам, предположения о том, что генпрокуратура может передавать какие-то данные через частных юристов, абсолютный бред. Грунис отметил, что все контакты с Вашингтоном осуществляются через министерство юстиции США.

«Таким образом, при необходимости передачи в США информации, относящейся к компетенции прокуратуры, мы направляем ее в министерство юстиции этого государства. Взаимодействие осуществляется напрямую», — подчеркнул Грунис.

Ранее в ряде западных СМИ появилась информация о том, что российское надзорное ведомство имело отношение к организации встречи старшего сына президента США и юриста из России.