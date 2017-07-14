С космодрома Байконур запустили космический аппарат, на который впервые собирали денежные средства с помощью краудфандинга. Об этом сообщает портал «Вечерняя Москва».

Отмечается, что «Маяк» разработан студентами-инженерами Московского политехнического университета. Предполагается, что спутник станет самым ярким объектом в ночном небе на один месяц благодаря светооотражающему элементу.

Известно, что пожертвования на «народный» спутник сделали более 3000 человек. Как рассказал порталу «Вечерняя Москва» руководитель проекта Александр Шаенко, в «Роскосмосе» заинтересовались проектом и проявили инициативу вывести «Маяк» вместе «Союз 2-1А», что оказалось самым выгодным предложением для студентов из сделанных другими компаниями.

«Маяк» выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2–1А», который был запущен с еще 72 малыми спутниками, что является самым большим числом в истории российской космонавтики.