Родственники россиянки, задержанной в Турции при попытке нелегально пересечь границу с Сирией и отправленной в миграционную тюрьму, пытаются освободить шестилетнюю дочь женщины.

Жительница Саратовской области Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем Евгением Каачари пропала в Турции месяц назад, а позже была задержана турецкой полицией, пытаясь по поддельным документам попасть в Сирию. Семью заподозрили в желании присоединиться к радикальным группировкам и отправили в миграционную тюрьму в городе Антакья, где они будут ждать решения суда о возможной депортации на родину.

Бывший муж Светланы, который всё это время искал женщину, забравшую с собой их общую дочь Лизу, пытается освободить ребенка и вернуть девочку в Россию.

Однако турецкие власти не отдают ребенка, так как девочка говорит, что хочет остаться с матерью. При этом родственники уверены, что Лизу просто запугивают.

В настоящее время решением этого вопроса занимается российское посольство в Турции.