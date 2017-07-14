Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия по возврату России ее дипломатической собственности в США некорректными и противоречащими международному праву.

«Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это самым категорическим образом противоречит международному праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что происходящие события являются испытанием «терпения российской стороны», отметив, что Россия еще не принимала ответных мер. В целом Песков охарактеризовал ситуацию как неприемлемую.

Ранее в Белом доме заявили, что дипсобственность может быть возвращена, если Москва проявит «честность намерений по Сирии». По мнению американских властей, это является «шансом к взаимодействию и сотрудничеству» с США. Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в качестве ответной меры рассматривается сокращение числа сотрудников посольства США в РФ. Решение по данному вопросу будет принято после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона 17 июля в Вашингтоне.