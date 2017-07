Президент США Дональд Трамп, известный своими крепкими и долгими рукопожатиями, на этот раз установил новый рекорд, долго удерживая руку французского президента Эммануэля Макрона и, одновременно пожимая руку первой леди Франции – Бриджит.

На опубликованном американским телеканалом FOX News видео видно, как американский лидер долго держит руку Макрона, не желая ее отпускать, и увлеченно что-то рассказывает. При этом Бриджит в ответ взяла за руку Меланью Трамп и тоже долго удерживала, хоть та и пыталась освободиться от крепкого рукопожатия.

President Trump caps off his Paris visit with another headline-making handshake with President Macron pic.twitter.com/7UUAvuxYeF