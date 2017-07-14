Самолет Як-42, летевший из Уфы в Москву, экстренно совершил посадку в аэропорту вылета, сообщает телеканал «360». По его данным, причиной возвращения пассажирского самолета стала неисправность.

Рейс совершали «Саратовские авиалинии», самолет вылетел в Москву в 17:25, однако командир экипажа обнаружил неисправность и решил осуществить экстренную посадку. На борту самолета находились 119 пассажиров, они отправятся в Москву другим самолетом, в 23:45 мск.