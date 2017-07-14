Законопроект о санкциях в отношении России и Ирана могут объединить с проектом документа об ужесточении санкций против КНДР. С такой инициативой выступили представители республиканцев в палате представителей конгресса США. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Лидер республиканского большинства Кевин Маккарти уверен, такая мера способна повысить шансы инициативы на прохождение в конгрессе. Республиканец от штата Калифорния Эд Ройс заявил, что такая идея уже существует, однако он решил разработать собственный вариант законопроекта об ограничительных мерах против России.

Ранее в июне президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении пакета санкций в отношении КНДР, а в июле конгрессмены от Демократической партии представили новую версию законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и Ирана.