Nike представил официальный футбольный мяч Nike Ordem 5 для Российской футбольной премьер-лиги. Об этом пишет «Чемпионат».

«При создании Nike Ordem 5 для РФПЛ дизайнеры компании Nike сфокусировали внимание на трех ключевых элементах — конструкции мяча, материалах и графике. Прочная бесшовная конструкция мяча, состоящая из 12 панелей, способствует более точному полету за счет пазов Nike Aerowtrac», — говорится в сообщении.

Данный мяч является официальным мячом и в других футбольных лигах — английской премьер-лиге и испанской Ла Лига.

В России Nike стремится развивать как уличный, так и профессиональный футбол, и благодаря расширению сотрудничества с РФПЛ у компании появится больше возможностей для такой работы.