Правительство Турции уволило около 7 тыс. госслужащих, причастных по мнению властей к попытке госпереворота в 2016 году.

«Лица, список которых приведен отдельно, уволены с государственных должностей в связи с их причастностью к группам, организациям или структурам, признанным террористическими или ведущими деятельность против национальной безопасности», — сказано в тексте документа, опубликованного официальным вестником Resmi Gazete. Отмечается, что документ действует в рамках введенного ранее режима ЧП в стране.

Сообщается, что от должности отстранены 2303 сотрудника сил безопасности, 1486 сотрудников МВД, 789 — Минздрава, 551 — управления по делам религии, 418 — Минюста, 102 — Минобразования, 45 — МИД, а также 546 военнослужащих. При этом восстановлены несколько десятков бывших сотрудников.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пообещал, что «никто не уйдет от правосудия» вне зависимости от социальной принадлежности. Такое заявление он сделал во время проведения памятных мероприятий, посвященных годовщине попытки госпереворота.

Режим ЧП действует в Турции после попытки переворота 15 июля 2016 года. Жертвами военного мятежа стали 265 человек, более 2000 были ранены. Попытка госпереворота была совершена при использовании танков и авиации, действия разворачивались в основном в Анкаре и Стамбуле. После данных событий были задержаны 2839 военнослужащих. Турецкие власти считают проповедника Фетхуллаха Гюлена причастным к происходившим событиям.