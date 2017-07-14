Частная электронная переписка сотрудника разведки США, работающего по России, взломана хакером под псевдонимом Джонни Уокер.

Как в пятницу, 14 июля, пишет издание Foreign Policy, хакер объявил об этом в минувший вторник. По его словам, он получил доступ к частным письмам сотрудника Госдепартамента, работающего в засекреченном отделе разведки, работающем по России.

В распоряжении хакера находятся письма, отправленные и полученные разведчиком за последние два года.

Имя пострадавшего издание не приводит, однако уточняет, что он занимает на данный период высокий пост в Бюро разведки и исследований Государственного департамента США.