Климкин сообщил, когда состоится разговор «нормандской четверки»
Телефонный разговор лидеров стран «нормандской четверки», скорее всего, состоится через неделю. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, сейчас идет подготовка к организации разговора президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии.
«Мы сейчас говорим об организации телефонного разговора. С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели. Поскольку на следующей неделе это просто сложно организовать с логистической точки зрения», — сообщил Климкин в эфире украинского телеканала «Интер».
Также он отметил, что это будет серьезный разговор, направленный на решение вопросов безопасности и освобождения пленных.
«Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат», — добавил глава МИД Украины.