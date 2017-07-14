Телефонный разговор лидеров стран «нормандской четверки», скорее всего, состоится через неделю. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, сейчас идет подготовка к организации разговора президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии.

«Мы сейчас говорим об организации телефонного разговора. С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели. Поскольку на следующей неделе это просто сложно организовать с логистической точки зрения», — сообщил Климкин в эфире украинского телеканала «Интер».

Также он отметил, что это будет серьезный разговор, направленный на решение вопросов безопасности и освобождения пленных.

«Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат», — добавил глава МИД Украины.