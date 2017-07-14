Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку в Крыму для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что ведомство для этих целей уже направило на полуостров специальную комиссию.

«Мы сейчас отправили туда специальную инспекцию, которая смотрит на предмет ценовых сговоров, картелизации, связей власти с предпринимательским пулом в виде сговоров о том, что за счет граждан, потребителей кто-то заработает большие барыши», — заявил Игорь Артемьев.

Председатель антимонопольной службы обратил внимание на высокие цены, установившиеся в регионе на овощную продукцию. «Когда картошка стоит 60 рублей в Севастополе, это уже перебор», — подчеркнул глава ФАС.

При этом он отметил, что не стоит ожидать «быстрого эффекта» от работы инспекции в Крыму, поскольку судебные процессы над участниками возможных картелей займут длительное время.