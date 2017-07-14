Сотрудники посольства России в Германии посетили места содержания двух россиян, задержанных в Гамбурге. Об этом сообщил Денис Микерин, пресс-атташе посольства России в Германии на своей странице в социальной сети Facebook.

Дипломат подтвердил, что оба задержанных являются гражданами РФ.

«На сегодняшний день мы можем подтвердить наличие у них российского гражданства. На консульском учете они не состояли», — написал Микерин на своей странице в Facebook.

Сотрудниками Генконсульства удалось встретиться с одним из задержанных, второй россиянин от встречи отказался.

Напомним, двоих россиян задержали в Гамбурге по подозрению в участии в беспорядках во время саммита G20.