Оренбургская область вошла в число 15 регионов, активно работающих в направлении благоустройства городской среды. Речь идет об оборудовании зон отдыха детскими площадками, территориями для выгула собак и парковочными местами.

На реализацию проекта «Городская среда» выделено 41,538 млрд рублей: из федерального бюджета 25,101 млрд и из региональных бюджетов 16,437 млрд. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Напомним, набережная Урала признана ключевым общественным пространством Оренбурга. Ее благоустройство станет частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого область получила 371 млн рублей. Регион одним из первых в РФ заключил соглашение с Минстроем. Из бюджетов всех уровней 176 млн рублей поступит на обновление дворовых территорий и 195 млн рублей - на общественные пространства.