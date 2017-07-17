Министерство природных ресурсов и экологии РФ подсчитало, сколько средств ему нужно на выполнение поручения президента — довести численность лесных инспекторов до норматива, утвержденного в 2014 году. Краткосрочная программа, рассчитанная на ближайшие три года, потребует 8,7 млрд рублей сверх предусмотренных бюджетом. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, глава Минприроды Сергей Донской обратился к правительству с просьбой о выделении этих денег.

По данным Минприроды, площадь лесного фонда России составляет 1147 млн га. Чтобы охранять эту территорию, стране нужны 39 тыс. 991 лесной инспектор. Однако сейчас их в два раза меньше: штатная численность составляет 20 тыс. 717 человек, а фактическая — 19 тыс. 89 человек.

Самый большой дефицит лесных охранников — в Сибири (не хватает 5 тыс. 76 человек). На втором месте Приволжский Федеральный округ (4 тыс. 251), на третьем — ЦФО (3 тыс. 348). Если сравнивать регионы, то больше всего штатных единиц планируется создать в Бурятии (2 тыс. 630), Кировской (1 тыс. 994), Ленинградской (1 тыс. 410), Брянской (1 тыс. 44) и Московской областях (989). При этом есть регионы, в которых, по оценке Минприроды, лесных охранников достаточно. Это, в частности, Костромская, Липецкая, Свердловская области, Забайкальский край, Татарстан.

Согласно перечню поручений президента РФ от 31 января 2017 года по итогам проверки использования, охраны и воспроизводства лесов, правительство страны должно было к 1 мая привести численность государственных лесных инспекторов в соответствие с нормативами патрулирования лесов.

Минприроды подсчитало расходы на эту программу и предложило решать проблему поэтапно. За первый период — с 2018 по 2020 годы — ведомство собирается восполнить нехватку лесных инспекторов на 30%.

«Выделение дополнительного финансирования в объеме 2199,9 млн рублей в 2018 году обеспечит возможность увеличения численности государственных лесных инспекторов до 24 тыс. 901 единицы. Выделение дополнительных средств ежегодно в 2019–2020 годах в объеме 3287,8 млн рублей — до 26 тыс. 970 единиц», — говорится в письме Сергея Донского, направленном 11 июля в правительство РФ.

— Планы по увеличению численности инспекторов до 2020 года мы строили, учитывая кадровые возможности субъектов, — пояснили «Известиям» в министерстве. — За три года они больше людей и не найдут, исходя из наличия подготовленных кадров. Ведь лесные инспекторы должны обладать юридической квалификацией и иметь опыт работы в лесной отрасли. Новых инспекторов будут набирать на основе конкурсов. И когда эта ситуация станет стабильной по финансированию, по штатному расписанию, мы проведем второй набор. Это планы на среднесрочную перспективу.

По мнению Минприроды, в стране вполне достаточно вузов, готовящих таких специалистов, и введением дополнительных штатных единиц вопрос с инспекторами может быть решен. Однако в лесной сфере есть и другие статьи расходов, требующие дополнительного финансирования. Это воспроизводство лесов, охрана их от пожаров, защита от вредителей, постановка на кадастровый учет с определением границ лесничеств, разработка лесных планов и лесохозяйственных регламентов.

— У меня вызывают сомнения методика, по которой был рассчитан норматив численности лесных инспекторов, и возможности регионов по выполнению этого норматива, — сказал «Известиям» директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы в России Николай Шматков. — Сама идея увеличения численности лесных инспекторов абсолютно правильная. Но очень важно правильно ее воплотить. Я понимаю, что в Бурятии очень много проблем, горят леса, но откуда регион возьмет дополнительно столько квалифицированных сотрудников? И оправданно ли такое количество?

По мнению эксперта, в Бурятии нужно делать больший упор на дистанционную работу, а в Центральной России сосредоточиться на физическом патрулировании лесов. Потому что тут высокая плотность населения, много дорог, а рекреационное значение лесов велико.

— Представьте, сколько людей выезжают на шашлыки. А сколько из них хоть раз в жизни встретили лесного инспектора, который сказал бы, что нельзя разжигать в лесу костер? Лично я, гуляя по лесу, не встречал инспектора ни разу ни в Тульской области, ни в Калужской, ни в Московской, — отметил Николай Шматков.