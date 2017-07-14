Депутат федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристель Вайсиг выступила за расстрел участников беспорядков, произошедших во время саммита «большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом 71-летняя политик написала в Facebook, но удалил пост.

«Погромщиков бы надо расстреливать на месте, почему мы не разрешаем это делать?» — приводит высказывание Вайсиг «Лента.ру». Комментарии СМИ она давать не стала, посоветовав представителям прессы общаться с ее пресс-секретарем.

«Она хотела, чтобы люди увидели, насколько государство беззащитно перед лицом этого бесчеловечного насилия», — пояснил он и добавил, что Вайсиг была потрясена насилием и разрушениями в ее родном городе

Двухдневный саммит «Большой двадцатки» проходил в Гамбурге 7-8 июля, тысячи антиглобалистов ежедневно в ходе столкновений со стражами порядка забрасывали полицейских бутылками, камнями, поджигали автомобили, жгли покрышки и громили магазины.