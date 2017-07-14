Крепость Керчь может быть включена в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма. Сейчас над этим работают федеральные и республиканские власти, а также Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Как заявил ИА «Крыминформ» заведующий научно-исследовательским отделом «Крепость Керчь» музея-заповедника Юрий Белик, это даст возможность прежде всего провести противоаварийные работы на ключевых объектах крепости: мостах, воротах, основных казармах, оборонительных рвах.

Кроме того, средства, полученные из федерального бюджета, будут направлены на санитарную очистку всей территории крепости, заваленную строительным мусором.

Агентство напоминает, что сегодня исполнилось 160 лет с начала строительства крепости Керчь. Местные реконструкторы уже разбили на территории крепости походный лагерь, воссозданный по типу того, что участвовал в Крымской войне Суздальского полка.

Позже пройдет торжественная церемония открытия историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира – до Владимира».