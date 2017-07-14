Четверо пострадавших при нападении неизвестного с ножом в отеле египетского города Хургада остаются в стабильном состоянии, сообщили представители Управления здравоохранения провинции Красное море.

«Все пострадавшие получили ножевые ранения в различные области тела, проводятся необходимые процедуры», — пояснили представители медицинских служб. Их цитирует ТАСС.

Напомним, в результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранены двое граждан Армении, гражданки Чехии и России. Пострадавшая россиянка сейчас находится в городском госпитале «Эс-Салям», ее жизни ничего не угрожает. По словам вице-консула Генерального консульства в Хургаде Эльдара Ибрагимова, ей было нанесено около 20 легких ножевых ранений.