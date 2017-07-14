Прокуратура и депутаты проверят перестройку «ювелирного» дома в ресторан в Архангельске. Речь идет о помещении на Троицком проспекте, реконструкцию которого проводит с февраля компания «Фединвест».

Уже установлено, что были демонтированы несущие и смежные перегородки и бетонные плиты перекрытия здания. Как поясняет News29.ru, они входят в перечень общего имущества собственников помещений в доме. Однако перестройка совершается без их согласия в нарушение Жилищного кодекса.

Кроме того, работы проводятся без разрешительных документов, оформленных в администрации города.

Предостережение о недопустимости нарушений закона направлено директору «Фединвеста». Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

В суд также направлен иск о возложении на главу компании обязанности прекратить строительство и привести всё в первоначальное состояние.