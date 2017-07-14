Власти Турции не пустили депутатов из Германии на авиабазу НАТО недалеко от города Конья. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

«Мы сожалеем, что Турция попросила перенести дату посещения (авиабазы. — «Известия») парламентской делегацией. Мы ведем переговоры со всеми сторонами, включая НАТО, чтобы назначить новую дату как можно скорее», — заявили в МИД Германии.

Ранее немецким депутатам запретили посетить турецкую авиабазу Инджирлик, на которой находятся военные ФРГ.