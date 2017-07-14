Камеры хранения мужей появились в крупном торговом центре Шанхая. Там любительницы шопинга могут оставить на время своих супругов, пока сами ходят по магазинам.

Телеканал «360» сообщает, что мужчины могут проводить время в небольшом стеклянном помещении, где есть стул и компьютер. На компьютере установлены игры, популярные пару десятков лет. Интересно, что первые месяцы данная услуга будет бесплатной, а затем с представительниц прекрасного пола будет взиматься плата. Размер требуемой суммы не называется.