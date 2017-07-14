Гражданин Великобритании Бенджамен Стимсон, воевавший на стороне ополченцев в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы. Приговор вынес суд Манчестера, сообщили местные СМИ.

Этот приговор — первый в своем роде, когда суд Великобритании признал подданного Соединенного Королевства виновным в террористической деятельности в связи с конфликтом в Донбассе. Стимсон в ходе слушания дела признал свою вину, из-за чего изначальный приговор был смягчен на несколько лет, отмечает «Газета.ру».

Интересно, что в ходе рассмотрения дела суд не нашел доказательств его непосредственного участия в боевых действиях. Сам Стимсон показал, что работал водителем «скорой», несколько недель находился в больнице из-за проблем со здоровьем и долгое время находился в тылу.