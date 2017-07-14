К двум годам ограничения свободы приговорен конюх базы отдыха «Якорь» в Нижнекамске по делу о смерти 12-летней девочки во время верховой езды. Такое решение принял городской суд.

39-летнего Ильфака Мирзина обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Свою вину он признал полностью, отмечает ИА «Татар-информ».

Напомним, несчастный случай произошел 14 апреля этого года. Две школьницы приехали на базу покататься на лошадях. Мирзин оседлал им животных, но при этом не выдал защитные шлемы и специальную обувь. Одной из девочек он не отрегулировал стремя.

В итоге она слетела с седла, но зацепилась за него ногой. Лошадь протащила ребенка несколько метров. От полученных травм девочка скончалась.

Ранее управляющий этой базы получил два года условного заключения. Его обвинили в том, что он не пресек действия конюха. Тем самым он тоже нарушил закон.

База «Якорь» продолжает работать в штатном режиме, но лошадь, с которой упала девочка, отдыхающим не предлагают.