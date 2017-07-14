России удалось обогнать многие страны по объему электронных услуг для населения. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с работниками Лебединского ГОКа в Белгородской области.

«У нас есть такая национальная черта: мы всё время сравниваем свои сапоги с тем, что произведено за границей, и вывод всегда не в свою пользу делаем. Но у нас есть сферы, где мы точно двигаемся даже быстрее, чем многие наши партнеры. Объем предоставляемых в России электронных услуг населению гораздо выше, чем во многих странах мира, точно совершенно — на уровне развитых экономик», — цитирует лидера страны «РИА Новости».

Он также добавил, что РФ обгоняет европейские государства с сфере развития собственной системы глобального позиционирования, приведя в качестве примера проект ГЛОНАСС.

Также президент отметил, что машины неизбежно заменят человека на рабочих местах и в настоящий момент одной из задач правительства является не допустить появления негативных последствий этого процесса в социальной сфере.