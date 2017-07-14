Президент России Владимир Путин рассказал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков уговорил его на съемку в документальном фильме американского режиссера Оливера Стоуна.

«Где виновник — господин, товарищ, барин Песков?.. Это он меня уговорил когда-то», — пояснил президент.

Песков мотивировал тем, что Стоун является очень известным оскароносным режиссером, а фильм — в первую очередь для американской аудитории. Кроме того, в картине речь будет идти не лично о Путине, а в целом о России.

«Я согласился. Я не рассматриваю это как проект», — добавил Путин.