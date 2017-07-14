Прокуратура Челябинской области внесла представление главе Карабаша, где на ребенка упали футбольные ворота. После проверки выяснилось, что в этом городе многие детские площадки не отвечают требованиям безопасности.

В частности, ворота на таких площадках не закреплены, металлические ограждения деформированы. Все это представляет угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Несмотря на это, администрация Карабашского городского округа не принимает меры по поиску организаций, которые несут ответственность за содержание площадок, сообщает региональная прокуратура.

Ранее «Известия» сообщали о несчастном случае, который произошел 28 июня – на подростка упали футбольные ворота. Он был госпитализирован с травмой головы. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Проверку по факту случившегося проводит СКР.

Между тем, ИА «Урал-пресс-информ» напоминает, что похожий случай произошел в Кыштыме 14 апреля. Там тоже на ребенка упали незакрепленные футбольные ворота. Он получил перелом голени.

22 июня 2016 года в Челябинске незакрепленные металлические ворота упали на подростка на одном из городских стадионов. С травмой головы он был госпитализирован.