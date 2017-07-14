Федеральная антимонопольная служба даст ответ по сделке о слиянии бизнесов «Яндекса» и Uber на территории России и соседних стран в течение трех месяцев. Об этом глава ведомства Игорь Артемьев заявил в ходе интервью телеканалу «Россия-24».

«Закон говорит нам, что мы имеем право на такую сделку (на рассмотрение. — Ред.) 30 дней плюс еще на 60 имеем право продлить. То есть, за 90 дней мы дадим ответ», — цитирует Артемьева «Интерфакс»

Он также добавил, что в ФАС готовы работать с обеими компании, и пообещал, что ведомство будет внимательно изучать условия сделки.

Ранее Uber и «Яндекс» объявили об объединении сервисов по онлайн-заказу такси на территории России, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстана и Азербайджана.