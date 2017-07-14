Сотрудники американских спецслужб проникали на территорию арестованной в США дипсобственности РФ. Эти инциденты фиксировал МИД России, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она пояснила, что власти РФ уже несколько месяцев не могут получить доступ к своим объектам, однако МИД фиксировал неоднократные проникновения на территорию зданий.

«Кто туда заходит? Вы прекрасно понимаете, что не до смерти уже напуганные американские граждане решили посмотреть, что там у русских. Вы же прекрасно понимаете, что доступ на эти объекты осуществляется сотрудниками спецслужб», — подчеркнула Мария Захарова.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел сообщала, что Москва готова значительно сократить число сотрудников посольства США в РФ и выслать американских дипломатов в ответ на изъятие дипсобственности.