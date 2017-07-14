Президент Франции Эммануэль Макрон в Ницце принял второй за день военный парад по случаю Национального праздника республики.

Церемония на площади Массена приурочена к первой годовщине трагического теракта, совершенного на набережной Ниццы вечером 14 июля 2016 года. Перед началом парада Макрон, глава МВД Франции, мэр Ниццы и ряд других руководителей наградили орденами Почетного легиона 42 человек, которые оказывали помощь пострадавшим.

В Париже ранее в пятницу Макрон вместе с президентом США Дональдом Трампом принимал главный военный парад по случаю отмечаемого в пятницу Национального праздника Франции.

14 июля 2016 года грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной, погибли 86 человек, ранения получили еще 434.