Суд Ставропольского края обязал местного предпринимателя выловить рыбу, которую он запустил в реку Кура и два русловых водоема. Также он должен демонтировать объекты, установленные им на водоемах незаконно.

Таким образом, суд признал обоснованными доводы прокуратуры о незаконном использовании предпринимателем водных ресурсов.

Проверка показала, что предприниматель с мая 2011 года незаконно занимался рыбоводческой деятельностью. Разрешительных и правоустанавливающих документов у него не было, передает NewsTracker.

Эксперты подчеркивают, что подобного рода деятельность может навредить экологической обстановке в районе и загрязнить реку Кура.