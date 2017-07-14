Две гражданки Германии погибли в отеле в Хургаде в результате нападения мужчины с ножом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турфирме. Погибшие были дайверами, уточняется в сообщении.

Инцидент произошел в отеле Zahabia. После нападения на этот отель злоумышленник проник в отель El Palacio, где ранил ножом россиянку. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Серьезные ранения получили также два гражданина Армении и один чех.

«Убийца побежал к морю в попытке скрыться, но сотрудники отеля взяли моторную лодку и поймали его», — приводит агентство слова источника. По ряду данных, нападавший был вооружен тесаком.

Губернатор провинции Красное море официально подтвердил гибель двух иностранцев.