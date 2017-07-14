Президент России Владимир Путин заявил, что государство не позволит продавцам и производителям бензина поднимать цены. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, пишет «РИА Новости».

Однако он отметил, что власти также не будут специально занижать стоимость бензина, чтобы не навредить экономике.

«Ни в коем случае нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены, и это совершенно очевидно, они должны быть экономически обоснованы», — сказал он