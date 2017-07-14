В Тульской области мужчина и женщина обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу стали граждане, которым был нужен срочный заем под залог недвижимости.

Следствие установило 18 эпизодов, совершенных в течение четырех лет. Своих жертв злоумышленники находили с помощью данных, которые они получали у знакомых работников микрофинансовых организаций. Выдавая людям деньги под высокий процент (5–12% в месяц), обвиняемые обманом заключали с ними договор купли-продажи недвижимости, сообщает ИА «Тульские новости».

Мошенники обещали потерпевшим помощь в оформлении целевого кредита для погашения займа. Кредит при этом существенно превышал сумму последнего. Затем подозреваемые забирали у граждан не только сумму задолженности по займу и проценты, но и большую часть полученных в банке денег. Сумма причиненного клиентам ущерба составляет около 9,5 млн рублей.