Президент РФ Владимир Путин совершил визит в Белгородскую область. Евгений Савченко, который возглавляет регион с 1993 года, сейчас находится в статусе временно исполняющего обязанности губернатора и намерен участвовать в выборах руководителя субъекта в сентябре этого года. В ходе визита глава государства пообщался с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината и рассказал о качествах, которыми должен обладать руководитель в современных условиях, о впечатлении, которое на него произвел президент США, о ситуации на Украине и о решении внутрироссийских проблем.

Первым делом Владимир Путин посетил новый микрорайон на окраине Белгорода. Президент пообщался с участниками студенческого строительного отряда, которым рассказал, что в свое время тоже был членом стройотряда и даже получил специальность плотника. Перед отъездом глава государства подошел к местным жителям. Один из них пожелал президенту, помимо работы, находить время для отдыха.

— Я почти как на отдыхе здесь у вас, — ответил Владимир Путин.

Далее российский лидер направился на Лебединский горно-обогатительный комбинат в городе Губкин, где его ждала встреча с рабочими предприятия. Первым прозвучал вопрос о том, какими качествами должен обладать лидер государства в современном мире.

— Порядочностью. На это накладывается всё остальное. Если этого базиса, фундамента нет, всё остальное бессмысленно, — сказал Владимир Путин, отметив, что нужны и профессиональные качества. — Второе, я бы сказал, умение постоянно учиться, учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя.

Президента попросили поделиться и впечатлениями от недавней встречи с главой США Дональдом Трампом.

— Вам бы вот, если бы прессы не было, я бы подробно рассказал, — пошутил глава государства. — Точно могу сказать, он человек реальный, сильно отличается от телевизионной картины, от образа, который он сам себе создал в избирательную кампанию. Избирательная кампания не то, по чему судят о человеке, это особенное состояние души и поведения.

Владимир Путин признался: он не ожидал, что Дональд Трамп умеет выслушивать собеседника, реагировать на него и на приводимые аргументы. Российский лидер выразил надежду, что при таком диалоге удастся сделать шаг к выстраиванию отношений Москвы и Вашингтона.

Обсуждали и внутрироссийские проблемы. Одна из сотрудниц ГОКа подняла тему здравоохранения: спросила, возможно ли закреплять на некоторое время медработников в клиниках в провинции, что особенно актуально «для российской глубинки».

— У вас хорошая глубинка такая, надежная, — завуалированно похвалил президент состояние области, а на вопрос ответил, что тема закрепления медперсонала на определенный срок пока обсуждается.

Также Владимир Путин заметил, что ему понравилась система медицинских округов Белгородской области, которую придумал губернатор: на 1,5 тыс. человек населения — один доктор общей практики. Он предложил Евгению Савченко на одном из заседаний Госсовета рассказать другим губернаторам об опыте региона в этой сфере.

Президента попросили продлить программу расселения ветхого жилья. Владимир Путин заверил, что эта мера прорабатывается.

Поскольку Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины, не обошлось и без этой темы: один из работников предприятия спросил, когда закончится кризис в соседней стране.

— У нас народ терпеливый, когда я говорю «у нас», я имею в виду и Россию, и Украину, потому что мы — один народ, — сказал президент. — Когда закончится, не знаю. Зависит от людей, которые там живут, как они долго будут терпеть. Рассчитываю, что это когда-то закончится, и закончится на этот раз, дай бог, бескровно.

Глава государства выразил надежду, что перемены у соседей пройдут мирным демократическим путем, после чего можно будет восстановить экономические связи между странами.

Спросили российского лидера и про впечатление от фильма о нем самом, который снял Оливер Стоун. А также — будет ли сиквел по принципу картины «Мушкетеры 20 лет спустя». Президент признался, что снимали всё урывками.

— Смотрел его фильм в самолете, когда летел из командировки заграничной, в которой мало спал, пока я смотрел, я заснул, — признался он. — Но я обязательно посмотрю. Каких-то продолжений не планируется.

У главы государства уточнили, с кем ему интереснее общаться — с журналистами или простыми согражданами. Президент заверил, что с обычными жителями страны вести беседу интереснее, так как именно они дают ему представление о жизни россиян, о самой России.

— А что может быть интереснее России? Ничего! — сказал он.

В конце визита Владимир Путин провел встречу с Евгением Савченко. В ходе беседы с ним президент заметил, что в Белгородской области немало переселенцев с Украины, которые хотели бы стать россиянами. Глава государства рассказал, что ему в рамках «прямой линии» поступило немало жалоб на сложности бюрократического характера. Так, желающим получить российский паспорт необходимо предоставлять справку о выходе из гражданства Украины, которую украинские госорганы не выдают. Президент пообещал, что скоро будут приняты поправки, которые облегчат для выходцев с Украины эту процедуру, и поручил Евгению Савченко принять участие в проработке этого вопроса.

Поправки, о которых напомнил президент, вносятся в закон о гражданстве — они касаются, в частности, введения процедуры публичной присяги, которую будут приносить все совершеннолетние иностранцы, принимаемые в российское гражданство. Что касается выходцев с Украины, то им предложено официально отказываться от украинского гражданства, предоставив для этого соответствующее заявление в уполномоченный орган Украины, а нотариально заверенную копию заявления — российским чиновникам.