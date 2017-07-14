РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По мнению главы государства, «еще не всё потеряно».

Он также отметил в беседе с работниками Лебединского ГОКа, что кризис на Украине будет продолжаться до тех пор, пока не иссякнет терпение украинцев.

«Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там [на Украине] живут, как они долго будут это терпеть», — сказал президент.

Путин также выразил надежду, что кризис закончится в ходе демократических процессов, бескровно.