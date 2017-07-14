Холодная погода, отмечавшаяся в столице в первую половину лета, сменилась теплой, характерной для этого времени года. Как рассказал директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в Москве «установился нормальный летний режим».

Он отметил ТАСС, что тепло продержится до конца следующей недели. Вильфанд рассказал, что в субботу, 15 июля, ожидается «наиболее теплый день из ближайших семи дней — 24–26, по области до 27 градусов». В воскресенье ожидается температура воздуха до 25 градусов, с понедельника 21–22, что нормально для июля.

Скачки температуры будут зависеть от дождей, но тепло от 19 до 24 градусов — «нормально для наших умеренных широт», сказал директор Гидрометцентра.

Ночные температуры также порадуют теплом — в ночь на субботу минимальные температуры будут 17–19 градусов.