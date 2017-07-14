Массовое отключение электричества планируется в Калининграде в ночь на воскресенье, 16 июля. Жителей 62 улиц города оставят без света на семь часов.

Как уточняет «Клопс.Ru», речь идет о тех потребителях, которым электроэнергию поставляет подстанция «Московская». Таким образом, света не будет на улицах и проспектах, расположенных в Ленинградском районе.

В пресс-службе «Янтарьэнерго» объяснили, что масштабные отключения необходимы из-за того, что специалисты будут проводить работы по реконструкции линии электропередачи в 110 кВт. Это повысит надежность электроснабжения в сезон пиковых нагрузок.