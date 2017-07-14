В России полностью откажутся от бумажных трудовых книжек тогда, когда все граждане страны будут к этому готовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «РИА Новости».

«Большая часть граждан привыкли к трудовым книжкам, привыкли к бумажным носителям, и как бы быстро ни развивались технологии, а они должны развиваться быстро, и нужно помогать людям осваивать эти технологии», — сказал президент.

Путин также добавил, что переход на электронный документооборот будет осуществляться постепенно.