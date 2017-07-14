Руководитель областного главка МВД РФ Виктор Пауков на коллегии ГУ МВД по Московской области сообщил, что ущерб обманутых дольщиков за 2017 год только в Одинцовском районе составил 2,5 млрд рублей.

Пауков отметил, что вопросы борьбы с преступлениями в сфере долевого строительства приобрели особую актуальность для Московской области в последние годы.

«Недавно было возбуждено уголовное дело в отношении директора организации, осуществлявшего строительство в Одинцовском районе и не выполнившего обязательства перед дольщиками», — рассказал он, уточнив, что пострадали 750 человек, ущерб составляет более 2,5 млрд рублей.