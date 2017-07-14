Президент России Владимир Путин считает порядочность главным качеством, которым должен обладать лидер в современном мире. Об этом он заявил в пятницу на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Так глава государства ответил на вопрос, какие качества должны быть присущи лидеру в нынешнее время.

«На это накладывается всё остальное. Если этого базиса, фундамента нет, всё остальное бессмысленно», — отметил Владимир Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что лидер должен обладать профессионализмом и современными знаниями, а также умением постоянно учиться у тех, кто в какой-то области превосходит тебя.