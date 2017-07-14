В Липецке на несколько дней появился музей забытой музыки под открытым небом. Экспозицию привез в Нижний парк Сергей Плотников из Воронежа.

Посетители смогут увидеть древнерусские, средневековые и современные музыкальные инструменты: калюхи, кугиклы, просвирельки, жалейки, дудук, гусли лировидные, гусли крыловидные, гудок, колесную лиру, старинную балалайку. Все экспонаты смастерил Сергей Плотников по книге с чертежами, передает GOROD48.

Музей будет работать в рамках фестиваля этнокультуры «Липецкое городище». Гости смогут попасть сразу в три эпохи: «Славянское средневековье IX–XIII вв.», «Липецк петровский XVIII в.» и «Лето на Липецком курорте XIX в.».