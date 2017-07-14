В пятницу 14 июля в Южной Осетии отметили 25-ю годовщину ввода миротворческих сил, которые фактически остановили войну 1989-1992 годов и обеспечили выживание молодой республики. Причем сделали они это дважды – сначала в 1992 году, а потом в августе 2008 года.

В центре Цхинвала на небольшой площади, где лежит башня сгоревшего в 2008 году танка, стоит скромная гранитная стела, на которой изображена каска с синей лентой. Вот у этого памятника в пятницу и собрались люди всех возрастов. Седовласые мужчины в старомодном камуфляже с буквами МС строились в ряды у знамени миротворческого батальона, детишки подбегали пожать им руки, а нарядно одетые женщины с гвоздиками ждали своей очереди, чтобы положить цветы к черной гранитной стеле миротворцев. Они вспоминали, как в 1992 году российских миротворцев встречали цветами и вином.

- В мае из-за постоянных обстрелов начали вывозить женщин и детей. Казалось, что резни не избежать. Но, когда в июле тут появились миротворцы, люди начали постепенно возвращаться, - рассказывает Залина. - Нам с подружкой тогда было по 20 с небольшим. Помню, как солдаты махали нам руками и кричали: «Как хорошо, что вы вернулись, девочки, а то не понимаем, кого мы тут защищать должны!».

В России хорошо помнят августовскую войну 2008 года. Однако для осетин события 2008 и 1992 годов связаны в единую цепь.

- Без миротворцев вряд ли здесь остались бы жители Южной Осетии, - заявил президент республики Анатолий Бибилов. По его словам, 1992 год ничем не отличался от 2008 года. Тогда Грузией тоже фактически проводилась операция «Чистое поле», и только приход миротворцев смог этому помешать.

Конфликт в Южной Осетии бушевал с 1989 по 1992 год, когда, наконец, были подписаны Дагомысские соглашения, предусматривавшие создание трехсторонних миротворческих сил – российско-грузино-осетинских. В состав Смешанной контрольной комиссии, отвечавшей за выполнение соглашений, с российской стороны входил нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Мы охраняли населенные пункты, сопровождали колонны, которые направлялись в осетинские села, в общем, помогали людям жить нормальной жизнью, - рассказывает седовласый майор. - Как человеку проехать через несколько грузинских сел, чтобы попасть домой? Обстрелы и инциденты не были редкостью тогда.

Напряжение копилось, и с 2004 года Южная Осетия вновь оказалась на грани конфликта. На протяжении четырех лет работа миротворцев становилась все более опасной. И в 2008 году им ценой своих жизней пришлось вновь спасать Южную Осетию. На вопрос, офицеры откровенно отвечают, что победа в 2008 году стала возможна лишь благодаря мужеству миротворческого батальона, который почти на сутки застопорил грузинское наступление, дав возможность подтянуть подкрепления через Рокский тоннель.

- Мы примерно за сутки узнали, что из грузинских сел на окраине эвакуируют гражданских, - рассказывает Виктор, который в мае 2008 года начал службу в миротворческом контингенте. - Знали о передвижении техники на границе. Но не ожидали, что откроют огонь по миротворческому батальону. Я был в Верхнем городке, на Гаджибауле. Для меня были сутки боя, множественные контузии и осколочные ранения, потом потеря сознания и эвакуация во Владикавказ.

Похожие истории можно услышать и от других очевидцев тех событий. Они вспоминают, как летом 2008 года копилось электричество в воздухе и тревога в глазах людей. Помнят и про отчаянное мужество защитников города.

Осетия_9 Жители села Джава, организовавшие отряд самообороны для защиты своих близких и беженцев из окрестностей, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_8 Разрушенные и сожженные дома и техника в селе Хельчуа после ночного нападения грузинских боевиков, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_7 Беженцы из сел Южной Осетии на улицах Цхинвала, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_6 Житель Южной Осетии покидает родные места, спасаясь от войны, апрель 1991 года Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_5 Солдаты национальной гвардии Грузии идут к боевой машине пехоты БМП-2, 1992 год Фото: РИА Новости/Цагарели Осетия_4 Жители Цхинвала у магазина в ожидании поступления продуктов,1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_3 Осетинская деревня, уничтоженная грузинскими боевиками, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_2 Пожилая женщина и дети, ставшие беженцами в результате вооруженного конфликта в Южной Осетии. 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов Осетия_1 Жители Южной Осетии уезжают из родных мест, спасаясь от войны, 1991 год Фото: РИА Новости/Сергей Титов

Сейчас в глазах жителей Южной Осетии нет тревоги и напряжения. Цхинвал активно строится, живет обычной жизнью и мало чем отличается от городов юга России, разве что светофоров в центре неожиданно много. Сами осетины говорят, что залог спокойствия – это 4-я военная база (4ВБ) ВС РФ.

4ВБ – это три военных городка и еще около десятка застав. Сама база выглядит точно так же, как любая другая российская воинская часть. Плац, столовая, узел спутниковой связи, ровные ряды светло-зеленых одно- и двухэтажных солдатских общежитий (казарм), построенных из сэндвич-панелей, свежевысаженные деревца, каждое из которых снабжено табличкой с фамилией ответственного военнослужащего. Выделяется только оранжевый детский сад. Все это окружено не внушающим особого трепета забором. Ни тебе огневых позиций артиллерии, ни бетонных бункеров.

Но за казармами стоят машинные парки с танками, САУ, БМП, БТР и установками залпового огня. По меньшей мере, несколько полноценных мотострелковых батальонов. Техника не самых последних модификаций, но проверенная временем и аккуратно обслуживаемая. Бросаются в глаза лишь новехонькие системы связи. От здания с интригующей надписью БЛА (беспилотные летательные аппараты) журналистов вежливо, но твердо уводит бдительный офицер.

По дорожкам базы деловито вышагивают солдаты в тропическом камуфляже. Розоватый оттенок формы бойцам не очень по душе, но зато есть специальные вентиляционные прорези, которые очень выручают в жаркое время года. Около половины военнослужащих на базе – срочники. Впрочем, сейчас стараются набирать больше контрактников. Один офицер из агитационной поездки по военкоматам привозит по 5-6 человек. Людей привлекают теплый климат и относительно низкие цены. Среди контрактников почти 70% составляют местные жители. Особенно много их среди молчаливых разведчиков.

Военнослужащие базы охотно демонстрируют умение управлять танками и БМП, ведение огня из минометов и другого тяжелого вооружения, слаженно работают снайперские пары. Не дремлет и командование. По слухам, часть офицеров сейчас набирается боевого опыта в Сирии. Все это, вкупе с возможностями 58-й армии по другую сторону Кавказского хребта, исключает какое-либо урегулирование отношений Южной Осетии с Грузией, кроме дипломатического. Именно так на это смотрят в Цхинвале, где российских солдат как считали, так и продолжают считать миротворцами.