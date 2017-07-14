Российская компания «Яндекс» может получить долю в глобальном бизнесе Uber. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на документы, размещенные на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Ранее компании договорились об объединении бизнесов по заказу такси онлайн на территории России, Белоруссии, Аербайджана, Армении, Казахстана и Грузии.

По условиям сделки, «Яндекс» вложит в новую совместную компанию $100 млн, Uber — $225 млн.

«В дальнейшем «Яндекс» продаст Uber дополнительно около 2% долей в объединенной компании в обмен на акции класса А Uber», — говорится в сообщении.

Представитель «Яндекса» подтвердил изданию данную информацию.