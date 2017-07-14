«Яндекс» может стать совладельцем глобального бизнеса Uber
Российская компания «Яндекс» может получить долю в глобальном бизнесе Uber. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на документы, размещенные на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Ранее компании договорились об объединении бизнесов по заказу такси онлайн на территории России, Белоруссии, Аербайджана, Армении, Казахстана и Грузии.
По условиям сделки, «Яндекс» вложит в новую совместную компанию $100 млн, Uber — $225 млн.
«В дальнейшем «Яндекс» продаст Uber дополнительно около 2% долей в объединенной компании в обмен на акции класса А Uber», — говорится в сообщении.
Представитель «Яндекса» подтвердил изданию данную информацию.