Госкорпорация «Роскосмос» говорит, что будет рада присоединению США к программе полетов на Марс, несмотря на сомнения американцев в своих возможностях.

«Роскосмос» реализует эту программу, она стартует в 2019 году. Безусловно, мы будем рады присоединению к ней и партнеров по НАСА», — сообщила российская корпорация в пятницу, комментируя заявление аэрокосмического агентства США о финансовых проблемах.

Ранее глава подразделения НАСА по пилотируемым полетам Билл Герстенмайер усомнился в возможности американцев отправиться на Марс в 2030-х годах при текущем уровне финансирования.

Однако в «Роскосмосе» считают, что задача полета на Марс не столько финансовая, сколько техническая — есть проблемы, которые при помощи существующих технологий пока не решаются.

«Ключевые вопросы при полете на Марс — это обеспечение радиационной безопасности членов экипажа космического корабля и средства доставки космонавтов на Красную планету. Пока эти задачи не решены, и НАСА это понимает», — говорится в сообщении.

По мнению «Роскосмоса», пока рано утверждать, что люди полетят к Марсу в 2025–2030 годах.

«Прежде чем отправлять человека на Марс, надо многое отработать с помощью «автоматов», — поясняют в корпорации.